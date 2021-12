Mais Médicos inscreve até o próximo dia 22

O Ministério da Saúde (MS) publicou edital de reposição para profissionais interessados em trabalhar no programa Mais Médicos do governo federal. São 129 vagas, distribuídas em 68 municípios da Bahia, com inscrições até 22 de abril.

O edital de inscrição do programa está disponível no site https://maismedicos.saude.gov.br. Segundo o edital, o resultado com as inscrições válidas será divulgado no dia 26 de abril e, no período de 27 a 28 de abril, o candidato escolhe quatro opções de município onde deseja atuar.

José Santana, 34 anos, diretor substituto do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais - DPREPS do MS disse que são 18 mil vagas em todo o país.

"Abrimos este edital de reposição porque alguns médicos saem do programa, às vezes, conseguem outra oportunidade", explicou.

Críticas

Conforme informa o edital, o prazo de inscrição é até esta quarta-feira, 20, para novos municípios que desejam aderir ao programa. A previsão é que os médicos do CRM Brasil selecionados iniciem as atividades em 16 de maio.

Luiz Américo Câmara, 38 anos, vice-presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA), criticou o programa.

Questionado sobre o impacto do Mais Médicos nos municípios da Bahia, o endocrinologista respondeu: "Reconheço a importância da atenção básica, mas o interessante seria o governo abrir concursos públicos".

José Santana rebateu a crítica: "O programa reduziu a rotatividade dos profissionais e aumentou o vínculo com pacientes", disse.

