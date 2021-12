Mais dois são presos suspeitos de envolvimento em morte de mulher de PM

Alais Santos de Jesus, 23 anos, e Hamilton dos Santos Matias, 28, foram presos nesta segunda-feira, 6, suspeitos de envolvimento da tentativa de assalto que resultou na morte da mulher do tenente PM Fábio Emanuel Santos, Ana Carla dos Santos Leite, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, a polícia informou que a mulher e o homem teriam ligação com o adolescente de 16 anos apreendido na última sexta, 3, apontado de participação no crime. Eles foram localizados por volta das 11h no imóvel onde residiam, no bairro Queimadinha.

No sábado, 4, Elton Messias da Cruz, também suspeito de envolvimento, foi morto em um confronto com policiais militares durante uma operação para prendê-lo, na zona rural da cidade de Tanquinho (a 162 km da capital).

Com a dupla, foram apreendidos duas pistolas de calibre 380, um colete balístico, 5 tabletes de maconha e mais sete trouxas do mesmo entorpecente, 6 trouxas de crack e 10 trouxas de cocaína.

Alais Santos e Hamilton dos Santos disseram que não eram donos das armas e drogas e que apenas guardavam. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.

Material apreendido com os suspeitos durante ação policial

