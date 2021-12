Mais dois corpos de vítimas de explosão em farmácia são enterrados

Os corpos de mais duas vítimas da explosão seguida de incêndio em uma farmácia de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram enterrados na manhã deste sábado, 26. A idosa Maria do Carmo Santos de Menezes, de 71 anos, foi sepultado no Cemitério Jardim da Eternidade, em Camaçari.

A menina Celine Pires Souza Castro, 9 anos, foi enterrada em Ubatã, no interior da Bahia. A criança estava na farmácia com a mãe Elisane Costa, que sobreviveu ao acidente.

Antes já tinha sido enterrado os corpos de Tatiane Ribeiro Mendes, Cristiana do Nascimento Souza, Lidiane Macedo Silva. Os demais corpos aguardam a liberação no Instituto Médico Legal (IML).

Mais uma vítima

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou nesta sexta, 25, a morte da 10ª vítima da explosão. Vilma Conceição dos Santos, 40 anos, que era funcionária da Pague Menos, chegou a ser hospitalizada com 70% do corpo queimado, mas não resistiu e morreu.

