Mais de100 municípios baianos entram em situação de emergência

Devido à longa estiagem, o governador Rui Costa decretou situação de emergência em 147 municípios baianos durante o prazo de 180 dias. A informação foi publicada do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 26.

A decisão foi tomada após a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) indicar em relatórios que a escassez tem gerado prejuízos às atividades produtivas do estado, principalmente à agricultura e pecuária.

Com isso, o decreto autoriza "a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução".

