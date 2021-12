Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em Iraquara

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida na cidade de Iraquara nesta segunda-feira, 1º, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A apreensão foi realizada no distrito de Caatinguinha, onde foram encontradas seis roças de maconha com aproximadamente 220 mil pés. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido, da 42ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e dos Destacamentos de Iraquara e Souto Soares chegaram ao local a partir de denúncias.

Com ajuda de um trator, os pés foram retirados e queimados. Ferramentas usadas para o cultivo da erva acabaram apreendidas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Seabra.

Histórico

No dia 29, em um sítio na zona rural de Iraquara, a polícia localizou uma plantação com 250 mil pés. Além da erva no solo, mais 72 kg do entorpecente colhidos e 40 kg da droga prensada eram armazenadas em uma dependência do imóvel. No flagrante, um traficante reagiu e acabou não resistindo ao confronto.

