Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão pela PRF em Jequié

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida na tarde da quinta-feira, 29, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). o flagrante ocorreu no KM 677 da BR-116 em Jequié (a 370 quilômetros de Salvador). De acordo com a PRF, a droga estava escondida em meio a uma carga de esterco em um caminhão.

Inicialmente os policias solicitaram uma ordem de parada ao veículo que transportava esterco de galinha. Durante a fiscalização do veículo eles perceberam o nervosismo do motorista de 30 anos.

Logo em seguida fizeram uma busca minuciosa no semirreboque quando os agentes viram indícios de alteração na estrutura do caminhão. Após retirarem a carga de esterco encontraram um compartimento escondido, onde foi encontrado 1.540 tabletes de substância com cheiro característico à maconha, que pesava aproximadamente um mil e quatrocentos quilos.

Ao ser questionado, o homem informou aos agentes que recebeu a droga em Toledo no Paraná e deveria levá-la para Jequié. Onde ia receber informações sobre o destino final da droga. O homem que não teve a identidade revelada informou aos PRF's que receberia R$ 10.000 pelo transporte. E disse que estava sendo monitorado por uma 'batedor' que passava as informações por celular do trajeto e fiscalizações na rodovia.

Em seguida os policias identificaram uma caminhonete Amarok com atitude suspeita na rodovia, que era conduzida por um homem e estava com uma mulher no carona. Eles informaram aos agentes que haviam sido contratados por uma pessoa, para realizar o serviço de 'batedor' e tinham recebido quantia de R$ 1.500 para realizar o serviço.

Os envolvidos foram levados junto com a droga apreendida para a Delegacia da Polícia Civil em Jéquie.

adblock ativo