Mais de uma tonelada de droga é incinerada

Mais de uma tonelada de drogas, entre maconha, crack e cocaína, apreendidas nos últimos seis meses em operações do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), foi incinerada, nesta segunda-feira, 30. A ação aconteceu no alto forno de uma cerâmica, situada no Km 100, da BR-324, próximo a Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Apreendidas em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana, a destruição das drogas atendeu a uma determinação da Justiça. Os delegados Alexandre Narita, da coordenação de narcóticos, do Draco, e Klaudine Passos, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira), acompanharam a incineração.

Representantes do Ministério Público (MP), Departamento de Polícia Técnica (DPT), Instituto do Meio Ambiente (IMA) e 2ª Diretoria Regional de Saúde (Dires/Feira) também estiveram presentes.

adblock ativo