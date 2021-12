Mais de R$ 40 mil são recuperados após assalto a agência dos Correios

Mais de R$ 40 mil roubados na tarde desta quinta-feira, 22, durante um assalto a uma agência dos Correios foi recuperado pela polícia na BR-407, no trecho do município de Senhor do Bonfim. O assalto aconteceu na cidade de Jaguarari, por volta das 16h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos fugiram em um carro branco depois do crime. Após denúncias, agentes rodoviários encontraram quatro homens em um veículo Ford/KA na altura da BR-407.

Eles desobedeceram a ordem de parada, dando início a uma perseguição. Durante o acompanhamento tático, o carro foi abandonado em um matagal e os suspeitos fugiram a pé por meio da vegetação.

Dentro do carro, que possuía registro de roubo, foram encontrados R$ 40.750,00 e um revólver calibre 38. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o veículo roubado.

adblock ativo