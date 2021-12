Mais de R$ 30 mil são encontrados com assaltantes que fizeram criança refém em Vilas

A policia suspeita que o valor em espécie, que ultrapassa R$ 31 mil, encontrados com os quatro assaltantes que fizeram uma criança refém em Vilas do Atlântico, podem ser de terminais da Caixa Econômica Federal que foram explodidos. O valor estava em um dos quartos da residência alugada pelos criminosos, no município de Lauro de Freitas.

As notas estão com equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Todas vão passa por perícia.

As equipe do Draco, da COE, da 52a CIPM e da PM apreenderam também porções de maconha.

O garoto autista, de 11 anos, foi feito refém por dois homens que estavam fugindo da polícia, na manhã desta sexta-feira, 1º, em Vilas, no município de Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Federal (PF), no total três foram presos, eles são investigados por assaltos a instituições bancáriasde Salvador.

O caso aconteceu em uma casa na praia de Vilas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o grupo comemorava o réveillon com mais nove mulheres.

Ainda conforme a SSP, equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da 52a CIPM e da PF cercaram o imóvel, em Vilas do Atlântico, e iniciaram o processo para cumprimento de prisões.

Na entrada, dois criminosos pularam para uma casa ao lado e fizeram uma criança de refém. Investigadores da COE iniciaram o processo de negociação e os assaltantes acabaram se rendendo. O garoto não teve ferimentos.

