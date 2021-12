Mais de R$ 3 mil, drogas e munição são apreendidos em Feira de Santana

Foi apreendida na tarde de sábado, 26, uma mochila contendo dinheiro, drogas e alguns objetos, no município de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador). De acordo com informações do site Acorda Cidade, a bolsa foi deixada por um grupo que fugiu ao ver a polícia.

Na bolsa, foram encontrados 7 trouxas de maconha; 52 trouxas de crack; 6 cartuchos de munição calibre 9 mm; R$ 3.481,55 (três mil quatrocentos e oitenta e um, cinquenta e cinco centavos); 01 canivete; 01 carteira de identidade em nome de Caio Carvalho Pereira, 01 cartão Unimed; 01 caderneta com anotações; 01 chaveiro sem chaves e 01 bolsa tipo capanga cor preta.

O material apreendido foi apresentado no Complexo Policial de Delegacias de Feira de Santana, no bairro do Sobradinho.

