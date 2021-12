Mais de quatro toneladas de drogas apreendidas na Bahia são incineradas

Quase 4,6 toneladas de drogas que foram apreendidas nos últimos meses na Bahia foram incineradas nesta quarta-feira, 7, pela Polícia Federal. A maior parte deste montante, 4,5 toneladas, eram de cocaína.

Foram incineradas também outras drogas, como, maconha, ecstasy, haxixe e LSD. Mesmo com a pandemia, neste ano de 2020 já foram destruídas mais de 15 toneladas de cocaína apreendidas pela Polícia Federal.

Conforme o órgão, a ação contou com forte esquema de segurança e seguiu todos os protocolos sanitários e as recomendações de saúde impostas pela pandemia do coronavírus.

adblock ativo