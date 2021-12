Mais de quatro mil pinos de cocaína são apreendidos no interior da Bahia

Mais de quatro mil pinos de cocaína foram apreendidos nesta quarta-feira, 18, no município de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além do entorpecente foram apreendidos munições e um caderno com anotações sobre o comércio ilegal.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o material apreendido foi encontrado com Pedro Henrique da Silva Bispo, Cristiano de Souza da Silva e um adolescente, no bairro da Jangada.

“Recebemos uma denúncia sobre uma constante movimentação em uma casa usada como ponto de tráfico. Segundo a informação, as pessoas que entravam no local sempre saíam com alguns sacos”, explicou o comandante do 5º Pelotão da 10ª CIPM, tenente Carlos Augusto Barbosa de Paula.

Pedro e Cristiano foram encaminhados para a Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, onde foram autuados por tráfico de drogas.

