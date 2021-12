Mais de mil novos policiais reforçam a segurança no estado

A Polícia Militar formou, nesta quarta-feira, 1.041 homens e 119 mulheres que participaram do Curso de Formação de Soldados. Desse contingente, 615 soldados são para Salvador e Região Metropolitana.

O restante dos formandos será distribuído para as cidades de Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Jequié.

A solenidade de formatura foi realizada em Salvador, Vila Policial Militar do Bonfim, localizada na Avenida Dendezeiros, Cidade Baixa, e contou com a presença do governador Rui Costa e o Comandante Geral da PM, Anselmo Brandão.

adblock ativo