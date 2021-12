Mais de duas toneladas de carne irregular são apreendidas no Sul da Bahia

Cerca de 2,5 toneladas de carnes bovinas foram apreendidas na manhã desta sexta-feira, 22, na cidade de Itapetinga (distante a 458 km de Salvador), durante mais uma fase da Operação Carro de Boi.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SPS), equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) chegaram ao local no momento em que os gados eram abatidos.

Os materiais utilizados, que estavam sem as condições sanitárias corretas e com indícios de terem sido roubados, foram localizados dentro de uma fazenda às margens da BA-670, no Km 18, na localidade do Palmeira (zona rural de Itapetinga).

Ainda segundo o órgão, além das toneladas - encontradas na carroceria de um caminhão -, outros seis gados prontos para serem abatidos foram achados no local.

O motorista do caminhão conseguiu fugir e teve o pedido de prisão representado pela polícia.

adblock ativo