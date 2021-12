Mais de duas toneladas de carne irregular são apreendidas na Bahia

Mais de duas toneladas de carne clandestina foram apreendidas no interior da Bahia, na madrugada deste sábado, 25, durante uma operação integrada que combate o comércio irregular de produtos de origem animal.

As apreensões foram realizadas no distrito de Humildes, em Feira de Santana, na cidade de Santo Estevão e no trevo do município de Santa Bárbara.

Entre as carnes clandestinas recuperadas, estão de bois, caprinos e aves. Foram 940 kg apreendidos em Humildes, 467 kg em Santo Estevão e 760 kg no trevo de Santa Bárbara.

O material não tinha procedência com certificação e seria transportada sem condições de acondicionamento. A ação foi das polícias Militar e Civil, além da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

