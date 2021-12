Mais de 926 mil máscaras são distribuídas para 175 municípios baianos

Mais de 926 mascaras reutilizáveis de tecido e TNT foram enviadas para 175 municípios nesta sexta-feira, 9. Também foram enviados 13 mil litros de álcool 70% para secretarias estaduais na força tarefa coordenada pelas secretarias do Planejamento (Seplan), de Desenvolvimento Econômico (SDE) e de Desenvolvimento Rural (SDR), com o apoio do Corpo de Bombeiros.

As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 12 milhões de unidades, gerando renda em toda a Bahia.

No território Litoral Sul, são 53,5 mil mascaras para Itabuna, Ilhéus, Coaraci, Ibicaraí, Itapitanga, Pau-Brasil, Camacan, Itaju do Colônia, São José da Vitória, Arataca, Buerarema, Floresta Azul, Mascote, Una, Itajuípe, Itapé, Santa Luzia, Ubaitaba, Uruçuca, Barro Preto e Canavieiras. Já na Costa do Descobrimento, os municípios Eunápolis, Porto Seguro, Itabela, Belmonte e Guaratinga recebem 27,7 mil unidades.

Para o território Extremo Sul, foram enviadas 39,5 mil mascaras para Teixeira de Freitas, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Medeiros Neto, Vereda, Jurucuçu, Prado, Itanhém, Alcobaça, Lajedão e Ibirapuã. No território Sisal, as 60,9 mil máscaras são para Conceição do Coité, Valente, Tucano, Serrinha, Retirolândia, São Domingos, Teofilândia, Coaraci, Candeal, Barrocas, Monte Santo e Nordestina.

No Semiárido Nordeste II, 43 mil unidades são para Cícero Dantas, Ribeira do Pombal, Banzaê, Nova Soure, Santa Brígida, Coronel João Sá, Fátima, Jeremoabo, Ribeira do Amparo, Sítio do Quinto, Antas e Euclides da Cunha. Já no território Itaparica, os municípios são Paulo Afonso, Glória, Abaré e Rodelas recepcionam 17 mil unidades. No Médio Rio de Contas: Jequié, Ibirataia, Itagibá, Ubatã, Itagi, Apuarema, Boa Nova, Gongogi, Ipiaú, Barra do Rocha, Nova Ibiá e Manoel Vitorino recebem 53.500 máscaras.

Para o Sudoeste Baiano, as 72 mil máscaras foram enviadas para Vitória da Conquista, Cândido Sales, Caetanos, Poções, Licínio de Almeida, Mirante, Planalto, Ribeira do Largo, Barra do Choça, Encruzilhada e Presidente Jânio Quadros. No Médio Sudoeste da Bahia, as 42 mil mascaras são para: Itapetinga, Itororó, Caatiba, Macarani, Santa Cruz da Vitória, Firmino Alves e Potiraguá.

Para o território Bacia do Jacuípe, as 30 mil máscaras foram para Capim Grosso, Pintadas, Riachão do Jacuípe, Nova Fátima, Serra Preta, Gavião, Várzea do Poço e Várzea da Roça. No território de Irecê, as 51.400 unidades são para Lapão, Cafarnaum, Irecê, Ibititá, Xique-Xique, Mulungo do Morro, Canarana, João Dourado, Jussara, Presidente Dutra e Uibaí.

No Sertão do São Francisco, as 71 mil unidades foram para Remanso, Juazeiro, Casa Nova, Curaçá, Uauá, Campo Alegre de Lurdes, Sobradinho, Ourolândia, Jacobina, Umburanas, Saúde, Miguel Calmon, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Pindobaçu e Filadélfia. Para a Bacia do Paramirim, as 28 mil unidades são para Boquira, Macaúbas, Paramirim, Caturama e Érico Cardoso.

Para o território Velho Chico, as 49 mil máscaras são destinadas para Bom Jesus da Lapa, Barra, Carinhanha, Paratinga e Ibotirama. Na Chapada Diamantina, Seabra, Morro do Chapéu, Piatã, Iraquara, Rio de Contas e Utinga recebem 47 mil unidades.

Já para o Sertão Produtivo, os 55 mil itens são para Brumado, Guanambi, Livramento de Nossa Senhora, Caetité, Palmas de Monte Alto e Dom Basílio. No Piemonte do Paraguaçu, Itaberaba, Ruy Barbosa, Santa Terezinha, Rafael Jambeiro, Piritiba e Mundo Novo recebem 34.867 unidades.

No território Bacia do Rio Grande, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Santa Rita de Cássia, Buritirama, Formosa do Rio Preto, Baianópolis, São Desidério, Correntina, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Cocos e Coribe recebem 78.956 unidades.

O Governo do Estado executa a distribuição das máscaras diretamente para municípios e secretarias, para uso nas unidades de saúde e para a população, sendo vedada a vinculação e utilização política na entrega.

adblock ativo