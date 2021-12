Mais de 90 mil títulos de eleitor são cancelados na Bahia

Mais de 90 mil títulos de eleitor foram cancelados na Bahia, sendo mais de 7 mil em Salvador, por ausência aos três últimos pleitos. O levantamento foi divulgado pela Justiça Eleitoral na última sexta-feira, 24.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoria da Bahia (TRE-BA), para saber se o título foi cancelado, basta consultar a situação no portal do TRE-BA, na área de “Eleitor e Eleições – Situação eleitoral – consulta por nome ou título”.

Como regularizar

Quem teve o título de eleitor cancelado deverá pagar uma multa e, em seguida, poderá fazer a regularização da sua situação no seu cartório eleitoral, levando documento de identificação oficial original com foto, comprovante de residência e o título, se ainda o possuir.

A regularização do título eleitoral cancelado somente será possível se não houver nenhuma circunstância que impeça a quitação eleitoral, como omissão de prestação de contas de campanha e perda ou suspensão de direitos políticos, por exemplo.

O eleitor que teve o documento cancelado poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e contrair empréstimos em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo.

adblock ativo