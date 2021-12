Mais de 810 mil motoristas vão viajar pelas rodovias do Sistema BA-093 neste fim de ano

Mais de 810 mil motoristas devem usar as rodovias do Sistema BA-093 nas festas de fim de ano, segundo a Concessionária Bahia Norte . O número leva em conta o período de treze dias, entre 23 de dezembro e 04 de janeiro, com média de 63 mil veículos por dia.

Para atender a demanda, todas as equipes foram dimensionadas, tanto nas praças de pedágio, quanto nas áreas de atendimento mecânico e médico. “Este é um período em que dedicamos especial atenção à nossa Operação, pois há mudanças significativas no padrão de movimentação pelas rodovias nestes dias e precisamos estar prontos pra atender a demanda dos usuários, respondendo rapidamente à qualquer eventual emergência”, disse o gerente de Operações da Bahia Norte, Alessandro Fernandes.

Segundo expectativa da empresa, os dias com maior fluxo de veículos serão nos dias 23 e 30 de dezembro. As rondas, que já acontecem ao longo das vias, serão intensificadas e, em caso de qualquer apoio, os usuários podem entrar em contato pelo 0800 600 0093, 24 horas por dia.

Atenção antes de pegar a estrada:

A Bahia Norte reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos, bem como a importância de que os condutores dirijam com segurança:

– Confira pneus e demais itens de segurança básicos, como óleo, luzes de sinalização, paletas de para-brisa e pastilhas de freio;

– Se familiarize com a rota da viagem e, se possível, planeje este caminho;

– Respeite o limite de pessoas no carro e deixe as bagagens no porta-malas;

– Fique atento às sinalizações e ao limite de velocidade da via onde trafegar.

