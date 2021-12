Mais de 80kg de pasta base de cocaína com imagem de El Chapo são apreendidos

A Delegacia da Polícia Federal de Barreiras, 858 km de Salvador, está investigando a origem e destino de 83 kg de pasta base de cocaína, apreendida por prepostos da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Cerrado) na tarde deste domingo, 13, em uma estrada vicinal da zona rural de Luís Eduardo Magalhães.

A imagem do filme El Chapo (que narra a história do traficante mexicano Joaquim -El Chapo – Guzman) identifica cada uma das 83 peças apreendidas e deve facilitar a identificação de origem por parte dos investigadores.

De acordo com o comandante da Cipe Cerrado, major PM Anselmo Bispo, os criminosos usam imagens para indicar a qualidade do produto. “Podem ser ligados à quadrilha do traficante ou apenas um grupo simpatizante”, disse, destacando que a droga tinha como destino o estado do Piauí.

Durante a abordagem, um homem que conduzia a caminhonete com a droga escondida em um compartimento da caçamba, trocou tiros com os Policiais Militares, após ser localizado pelos policiais dirigindo em baixa velocidade o que chamou a atenção da patrulha e fugir com a aproximação da viatura.

Ferido, ele foi encaminhado para a UPA de Luís Eduardo Magalhães, onde foi constatado o óbito. O corpo, sem identificação oficial até a manhã desta segunda-feira, 14, permanece no Instituto Médico Legal (IML) do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras. Ele estava com um revólver calibre 38 que foi encaminhado com a droga e o veículo para a PF.

Imagem deve facilitar a identificação de origem por parte dos investigadores

adblock ativo