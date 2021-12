Mais de 7,2 mil usuários baixam novo aplicativo do Detran

O aplicativo (APP) do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), lançado nesta terça-feira, 11, teve grande procura. De acordo com a assessoria do órgão, mais de 7,2 mil pessoas baixaram o app entre às 15 horas desta terça e 10 horas desta quarta, 12.

O Detran-BA Mobile permite que o cidadão consulte os pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pode saber a situação do licenciamento anual do seu veículos, conferir eventuais multas e ser alertado sobre prazos de vencimento da carteira. O aplicativo também é útil para quem está tirando a CNH, já que é possível fazer simulados e acompanhar resultados de exames.

Não são apenas os serviços do Detran que estão disponíveis na ferramenta. O motorista também pode se organizar em relação as informações do seu veículo, como programar renovação de seguros, revisões, vencimentos do extintor, checagem de pneus e baterias e trocas de óleo. A previsão é ampliar o número de serviços disponíveis pelo recurso.

O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS. Para baixar, é necessário cadastrar e-mail e senha. Além disso, também é necessário informar o número do CNH, do CPF e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan) para ter acesso as informações.

