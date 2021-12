Mais de 700 universitários assinam contrato com o Partiu Estágio

Mais de 700 estudantes selecionados no programa Partiu Estágio assinaram o termo de compromisso nesta segunda-feira, 16. Eles estão entre os 1.327 candidatos convocados para estagiar em órgãos estaduais.

O governador Rui Costa (PT) participou da cerimônia de assinatura do contrato. Essa é a terceira convocação do programa, que foi criado em 2017. No primeiro ano de realização, foram contratados 5.833 jovens.

O projeto é voltado para estudantes universitários de diversas áreas do conhecimento.

