Mais de 700 mil eleitores baianos tiveram títulos cancelados pelo TRE

Até o próximo dia 6 de maio, o eleitor precisa estar com a situação regular na Justiça Eleitoral (JE) para poder votar nas eleições municipais de 2020.

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), existem 799.076 eleitores baianos em situação irregular, com seus títulos cancelados.

Mais de 800 mil eleitores baianos ainda não fizeram o recadastramento biométrico, que é obrigatório. A falta do recadastramento causa o cancelamento dos títulos e também fica impedido de votar este ano.

Quem ficou três vezes consecutivos sem votar nas eleições ou ficou sem justificar a ausência às urnas, também fica irregular com a Justiça Eleitoral, com o título cancelado. Cada turno de um pleito é considerado uma eleição diferente

O eleitor deve evitar o cancelamento do título e normalizar a situação no cartório ou posto eleitoral. O cidadão pode consultar a sua situação no Portal do TRE-BA na internet.

