Mais de 70 motos são apreendidas em operação policial

Mais de setenta motocicletas foram apreendidas na zona rural dos municípios de Santo Estevão e Rafael Jambeiro (a 157 km e 217 km de Salvador respectivamente) durante uma operação da 1ª Coorpin e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) na manhã desta quinta-feira, 21. A operação tinha o objetivo de combater o roubo, furto e receptação de motocicletas na cidade de Feira de Santana. Três pessoas foram detidas, sendo um preso em flagrante por porte ilegal de armas e receptação.

De acordo com o coordenador Ricardo Brito, após investigação, se descobriu que as motos eram roubadas em Feira de Santana e levadas para serem vendidas nas cidades vizinhas, como se fossem motos adquiridas em leilões. "Eles adulteravam o chassis e esquentavam com notas frias de leilões. Mas faziam questão de vender os veículos na zona rural para fugir da fiscalização", destacou.

As motocicletas estavam com os chassis adulterados e foram encaminhadas para o Complexo Policial Investigador Bandeira. A perícia deverá tentar identificar o veículo e localizar os proprietários. "Quando identificarmos os veículos, saberemos o crime que ocorreu. Temos algumas informações que levam aos autores dos crimes, será um questão de tempo localizá-los e prendê-los", afirmou o delegado André Ribeiro, da DRFR.

Ademar Capinan Macedo, 47 anos, foi preso em flagrante por estar com uma arma de fogo. Ele também foi indiciado por receptação e adulteração de sinais de identificação de veículos, assim como os outros dois homens, que não tiveram o nome divulgado e que, após prestar depoimento, foram liberados.

O delegado Ricardo Broto garante que as operações vão continuar e que faz um alerta às pessoas que vão comprar um veículo para que verifiquem a procedência do mesmo junto aos órgãos competentes. "As pessoas devem desconfiar quando encontrarem veículos a preços abaixo do mercado, com certeza existem algum problema", alertou.

