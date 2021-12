Mais de 70 mil documentos 'esquecidos' estão retidos nos postos do SAC

As 63 unidades do SAC na Bahia possuem atualmente 74.912 documentos represados e que devem ser retirados pela população, segundo um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo governo do Estado.

Quem lidera o ranking de unidades 'esquecidas' é a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com 32.010 documentos. Em segundo lugar está a Carteira de Identidade, que precisa ser resgatada por 25.465 cidadãos. Já a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aparece na terceira posição, com 9.306 documentos.

Para resgatar estes documentos - acumulados nos postos entre outubro de 2017 e março de 2018 -, o cidadão deve comparecer à unidade onde foi feita a solicitação com o protocolo de atendimento ou documento com foto.

É considerado como represado o documento que não é retirado no posto a partir de 30 dias após o prazo de entrega. A CTPS, por exemplo, permanece no SAC até que o dono apareça para buscá-la. Já a CNH é represada durante cinco anos, duração da sua validade. A Carteira de Identidade, por sua vez, é incinerada após seis meses.

Ranking de postos

Entre os 13 postos da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), o Barra possui o maior montante de documentos represados (8.807), seguido pelo Paralela (4.848) e Comércio (4.304). Nas 21 unidades do interior da Bahia, o maior número de documentos represados cabe a Barreiras (4.488), Irecê (3.425) e Ilhéus (3.055). Já nos 29 Pontos SAC, o município de Luís Eduardo Magalhães lidera com 648 documentos represados, seguido por Inhambupe (589), e Itaberaba (441).

Atualmente, o custo para tirar Carteira de Identidade é de R$ 36,25, e tempo máximo de entrega é de 15 dias úteis. Para renovar a CHN, o valor declarado pelo órgão é de R$ 159, sendo que o exame médico no valor de R$ 135 deve ser pago em clínica credenciada ao Detran. Para receber o documento na capital, o prazo é de oito dias úteis. No interior, o período varia de acordo com a logística de malotes. A CTPS é gratuita e leva até 15 dias úteis para ficar pronta.

Emissão mensal

Cerca de 82 mil carteiras de identidade são emitidas mensalmente pelo SAC. Já a CNH responde pela produção de 35,6 mil documentos mensais, ao mesmo tempo em que são emitidas 16,9 mil carteiras de trabalho (primeira e segunda vias).

No caso de CTPS, o cidadão que tiver sua carteira represada não poderá solicitar novo documento em nenhum outro local do Brasil. Mais informações sobre os postos estão disponíveis no site do SAC.

