Mais de 70 km de rodovias são recuperadas na BA-144

Cerca de 73 km de rodovias da BA-144 são recuperadas e entregues, na manhã desta segunda-feira, 15, no Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia.

O trecho recuperado liga Morro do Chapéu a Várzea Nova e ao povoado de Lages do Batata, em Jacobina, beneficiando 227 mil moradores das cidades de Irecê, Morro do Chapéu, Várzea Nova, Jacobina e Umburanas.

Segundo o Governador Rui Costa, que participou do evento de entrega, foram investidos R$ 28,2 milhões nesse trecho. Ele destaca a importância de investimentos em estradas.

"Mesmo sendo caro, precisamos investir. Enquanto não tivermos no país um sistema de ferrovia, tentamos, na medida do posível, ter a melhor estrada", relata o Governador.

