Mais de 600 equipamentos de som são apreendidos em Feira

Seiscentos e sessenta e oito equipamentos de som que estavam sendo utilizados em estabelecimentos comerciais e veículos em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador),foram apreendidos pela secretaria do Meio Ambiente (Semmam) nos últimos 14 meses.

Os equipamentos foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 26, quando foi divulgado o balanço da operação "Feira Quer Silêncio", que tem como objetivo fiscalizar e combater a poluição sonora na cidade.

De acordo com o secretário da Semmam, Roberto Tourinho, a operação visa impedir que estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes e lanchonetes) e veículos que façam uso de som ultrapassem o limite sonoro estabelecido pela legislação, que é 70 decibéis (dB) durante o dia e 60 dB durante a noite.

"A legislação é clara e todos podem ter acesso, então cabe a nós fiscalizarmos, já que assumimos um compromisso com a sociedade, que não deve ser incomodada pelo barulho excessivo destes equipamentos. Infelizmente, não conseguimos erradicar o problema de poluição sonora em Feira de Santana, porém percebemos que em muitas áreas com conflitos sonoros crônicos já conseguimos sanar o problema", disse.

Fiscalização

Blitzes ocorrem nos finais de semana e conta com a participação de diversos órgãos, como o Ministério Público, as polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal.

De acordo com Roberto Tourinho, o advento da Lei Seca contribuiu com o aumento das reclamações contra sons abusivos em residências, pois as pessoas começaram a beber mais em casa, para evitar serem flagrados na rua.

"Transformam residências em casas de shows, o que causa problemas a vizinhança. Nesses casos, o fiscal comparece a residência para advertir o vizinho barulhento e conseguimos êxito quase sempre", afirmou.

Para confirmar a poluição sonora os fiscais chegam aos estabelecimentos com um aparelho conhecido como decibelimetro, que mede a quantidade de decibéis dos equipamentos sonoros.

Caso o ruído ultrapasse o que está determinado na lei, o equipamento é apreendido e encaminhado para um depósito da prefeitura.

O proprietário é notificado e deve comparecer à Polícia Civil, onde presta depoimento. Depois, é aberto um inquérito, que será encaminhado o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Somente após serem ouvidos pelo Ministério Público e pelo judiciário poderão ter o equipamento de volta.

"Na maioria das vezes a punição é pagamento de multa estabelecida pelo juiz. Após ter efetuado o pagamento, o equipamento poderá ser entregue ao proprietário. Mas, neste um ano e dois meses de operação, apenas quatro proprietários pegaram o seu equipamento de volta", destacou Tourinho.

Fiscais usam o decibelimetro para medir a pressão sonora dos equipamentos (Foto: Luiz Tito/Ag. A Tarde)

Denúncias

Em Feira, denuncias devem ser feitas através do número 156. O denunciante deve informar o estabelecimento ou local onde estar havendo o abuso sonoro.

"As reclamações podem ser por conta de som automotivo, por residências, bares, igrejas, restaurantes e casas de shows, não importa os fiscais vão lá e verificam se há procedência e realiza o trabalho deles", garantiu o secretário.

Em Salvador, as denúncias devem ser feitas à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

