Mais de 60 quilos de maconha são apreendidos em Lauro de Freitas

Mais de 60 kg de maconha foram apreendidos em uma ação da Polícia Militar realizada em Itinga, no município de Lauro de Freitas. A droga estava enterrada nas localidades de Quingoma e Areia Branca.

Em Quingoma, 21 sacos da erva estavam em um terreno baldio. Já em Areia Branca, foram encontrados 31 pacotes e 120 trouxas da mesma droga, um kit tático usado em pistolas, um carregador calibre 556, uma balança, duas prensas industriais e quatro coletes a prova de balas.

Segundo o major Sérgio Dias, a droga está avaliada em mais de R$ 100 mil. “Foi uma boa baixa no tráfico, pois, além da maconha, também apreendemos itens caros utilizados neste comércio ilegal pelo grupo criminoso”, avaliou. A polícia informou que as investigações apontam que a droga seria distribuída na localidade do Caji.

