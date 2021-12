Mais de 500 armas são encaminhadas para destruição na BA

A Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil encaminhou nesta quinta-feira, 2, um lote de mais de 500 armas de fogo para serem destruídos no Exército.

A maioria dos materiais são de fabricação caseira, e foram coletados durante operações realizadas em Salvador e no interior do Estado. As armas são espingardas, revólveres, pistolas e fuzis de diversos calibres. Esta é a primeira remessa encaminhada para destruição em 2015.

