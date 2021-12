Mais de 500 animais silvestres são resgatados no interior da Bahia

Cerca de 555 animais silvestres, entre aves, mamíferos e répteis, foram resgatados, triados, alimentados e tratados durante a 43ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). A ação chegou ao fim nesta sexta-feira, 30. Os animais que estavam em boas condições de saúde foram devolvidos a natureza.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as cidades de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Carinhanha, Matina, Malhada, Serra do Ramalho e Iuiú, foram visitadas e fiscalizadas durante a operação, iniciada em 19 de novembro. Pessoas que mantinha animais em cativeiro entregaram os bichos de forma espontânea. Já em locais com indícios de tráfico ou maus-tratos, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pela PRF e autos de infração do IBAMA.

Além disso, durante a ação realizada pela PRF em parceria com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/BA) e com a ONG Animália, foram apreendidos oito armas de fogo de diversos calibres utilizadas na caça predatória de animais silvestres. 79 fornos de carvoaria foram destruídos e carvão, carnes e laticínios impróprios para consumo foram apreendidos.

