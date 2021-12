Mais de 500 animais silvestres são resgatados durante operação no sul da Bahia

Uma operação denominada Voo Livre resultou no resgate de 575 animais silvestres no sul da Bahia. A ação, coordenada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), ocorreu entre os dias 20 e 24 de maio e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa-Ilhéus), Delegacia de Polícia Ambiental da Polícia Civil e do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista.

Com o objetivo de combater os crimes contra a fauna, a ação coibiu a criação ilegal e o tráfico de aves com ações pontuais em municípios como Ibicaraí, Floresta Azul, Itororó, Santa Cruz da Vitória, Itaju do Colônia, Mascote, Camacan, Ibirapitanga, entre outros.

Ao todo foram resgatados 575 animais e cinco armas apreendidas usadas na caça predatória. Muitas aves estavam em gaiolas sujam com fezes e sem água, com aparência de falta de cuidado e maus tratos. Diversas foram encontradas em cativeiros como depósito para o tráfico de animais silvestres, como ocorreu no distrito de Itamarati, município de Ibirapitanga.

As espécies localizadas são chamadas de sabiá, pássaro preto, canário da terra, baiano, coleira, chorão, bigode, trinca ferro, azulão, periquito jandaia, periquito maracanã, papagaio verdadeiro, cardeal, cigarra, além de papagaio chauá e periquito jandaia, estes estão ameaçados de extinção.

Os animais foram encaminhado Cetas em Vitória da Conquista e os infratores identificados vão responder por crimes ambientais por meio dos Termos Circunstanciado de Ocorrência lavrados pela DPA. Durante a operação também foram promovidas ações de conscientização e educação ambiental.

