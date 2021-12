Mais de 50 municípios não registraram Crimes Violentos Letais Intencionais este ano

Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira, 10, revelou que 58 municípios baianos não registraram Crimes Violentos Letais Intencionais (homicídios, feminicídio, latrocínios e lesão corporal seguida de morte) até o final de novembro de 2019.

Na região Sudoeste foram registradas 29 cidades, a exemplo de Maetinga (distante 609 km de Salvador), onde o último caso deste tipo de crime ocorreu em julho de 2013. Em outras cidade como Abaíra, na região da Chapada Diamantina, os crimes estão zerados há mais de cinco anos.

Conheça a lista completa com as outras cidades: Boninal, Caatiba, Canápolis, Ibiassusê, Rio de Contas, Lajedo do Tabocal, Érico Cardoso, Madre de Deus, Rio de Pires, Rio Antônio, Botuporã, Dom Macedo Costa, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Catolândia, Cravolândia, Boninal, Caatiba, Canápolis, Ibiassucê, Rio de Contas, Lajedo do Tabocal, Érico Cardoso, Caetanos, Ibiquera, Lafaiete Coutinho, Brotas de Macaúbas, Mansidão, Nova Itarana, Ipupiara, Piatã, Malhada de Pedras, Feira da Mata, Matina, Irajuba, Piripá, Mucugê, Urandi, Itiruçu, Brejolândia, Jacaraci, Lajedinho, Ribeira do Amparo, Condeúba, Ibipitanga, Ibititá, Dom Basílio, Pindaí, Itapitanga, Cristópolis, Macaúbas, Caraíbas, Caculé, Malhada, Fátima, Piraí do Norte, Barro Alto, Nova Canaã, Várzea do Poço, Jiquiriçá, São Miguel das Matas, Pedrão e Lajedão.

