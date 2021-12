Mais de 50 mil pés de maconha são destruídos em Juazeiro

Mais de 50 mil pés de maconha foram destruídos nesta segunda-feira, 27, na localidade de Riacho da Massaroca, zona rural do município de Juazeiro (a 508 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), além dos pés de maconha, policiais encontraram no local, também, quatro tanques e um açude que serviam para irrigar a plantação, equipamentos utilizados no cultivo, bombas de pulverização e mudas da erva.

Um acampamento montado nas imediações, com barracas e alimentos que seriam consumidos pelos traficantes, também foi destruído pelos policiais.

A investigação deve prosseguir para identificar e prender os responsáveis pela plantação destruída, que poderia produzir duas toneladas e meia da droga.

