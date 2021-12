Mais de 50 mil ligações irregulares foram desativadas pela Coelba

Um balanço divulgado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) revelou que, até o mês de setembro, foram identificadas irregularidades em mais de 57 mil unidades consumidoras no estado.

A fiscalização realizou 162 mil inspeções em todo o estado e, de acordo com Coelba, a energia recuperada nesse período é suficiente para abastecer 2,5 milhões de residências por um mês ou o município de Camaçari durante seis meses.

Em Salvador e Região Metropolitana, foram realizadas mais de 34 mil inspeções, com mais de 16 mil casos de irregularidades verificados. Uma equipe trabalha para identificar e retirar as ligações irregulares de energia.

A concessionária destaca que a ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato”, é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena prevista de oito anos de prisão.

A população pode realizar denúncias de forma anônima, através do telefone 116 (ligação gratuita) ou dos outros canais de atendimento da distribuidora.

