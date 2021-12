Mais de 50 kg de cocaína são apreendidos na BR-116

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, policiais Rodoviários Federais apreenderam nesse sábado, 12, mais de 50 kg de cocaína no Km 760 da BR 116, trecho de Poções, a 444 km de Salvador.

A droga estava com dentro do carro de uma mulher de 25 anos, que alegou estar viajando a Aracaju, em Sergipe, para visitar uma tia. Na revista ao veículo os policiais encontraram 53,2 kg de cocaína escondidos atrás do banco traseiro, em um compartimento secreto.

A mulher, suspeita de ser traficante, informou que o destino do entorpecente seria a cidade de Jequié, no sudoeste do Estado, e que ainda não havia recebido nada pelo "serviço".

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista.

