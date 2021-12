Mais de 50 agências da Caixa abrem neste sábado; veja lista

Mais de 50 agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar neste sábado, 3, em diversas cidades da Bahia. Em Salvador, sete agências vão prestar o atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial é de 8h às 12h (confira lista abaixo).

Ao todo, 770 agências no país vão abrir no sábado para atendimento a 9 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os beneficiários nascidos em maio – 4 milhões de pessoas – poderão sacar o Auxílio Emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho – 5 milhões de pessoas – poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 5,8 bilhões para estes públicos.

O banco lembra que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

adblock ativo