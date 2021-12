Mais de 400 anos: história do Tribunal de Justiça da Bahia será contada em livro

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o primeiro tribunal das américas, completa mais de 400 anos e se confunde com a história do Brasil. No Estado, o poder judiciário presenciou acontecimentos históricos, como a invasão holandesa e a Revolta dos Malês. Toda a narrativa dos acontecimentos e registros documentais são divulgados semanalmente, sempre às segundas feiras, no site do TJ-BA e poderão se transformar em ivro.

A novidade foi divulgada pelo desembargador Lidivaldo Reaiche Brito em entrevista ao programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 10. Dentre as várias histórias contadas na coluna semanal, a mais recente é "Odisséia no Atlântico", que aborda a chegada de dois desembargadores na Baía de Todos os Santos: Antônio Coelho de Aguiar e Baltazar Ferraz. O primeiro permaneceu servindo como ouvidor-geral e o outro, na atividade de Provedor-Mor dos Defuntos (o historiador Visconde de Porto Seguro sustentou que o segundo teria ocupado o cargo de Provedor-Mor da Fazenda).

"Nós esperamos que o público baiano conheça mais um pouco da história do Tribunal de Justiça da Bahia. O TJ possui o Memorial do Fórum Ruy Barbosa, que está fechado em função da pandemia, mas as pessoas podem conhecer a toda a história através deste memorial. Muitos baianos não sabem, mas o túmulo de Ruy Barbosa, cujos restos mortais foram trazidos em 1949, está no Fórum", contou.

