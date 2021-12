Mais de 40 mil reais em sacos de carvão vegetal são apreendidos

Um homem de 39 anos, foi preso na manhã desta quinta feira, 10, na cidade de Seabra (a 474 km de Salvador), após transportar de forma ilegal, cerca de 860 sacos de carvão vegetal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estima-se que a carga esteja avaliada em R$ 43 mil.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista, cujo nome não foi revelado, dirigia um caminhão da marca Mercedes Benz, quando foi abordado. Após consultas, os agentes verificaram que o transporte do carvão estava sendo realizado de forma irregular, sem os devidos documentos de porte obrigatório fiscal e florestal.

Aos policiais, o homem confessou que sabia da ilegalidade do transporte, e que trabalha para o proprietário do veiculo há 2 anos. Com isso, foram constatados os delitos de transporte e venda de mercadoria nacional sem nota fiscal ou licença válida.

O veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Civil de Seabra.

adblock ativo