Quarenta e dois quilos de cocaína foram apreendidos na tarde desta sexta-feira, 12, na BR-116, no trecho da cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O material estava sendo transportado em um veículo modelo Renault Logan, com placa de Mato Grosso do Sul.

As drogas foram encontrados após fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 429. Durante a vistoria, os policiais encontraram o entorpecente escondido no porta-malas do veículo.

Ao ser questionado, o motorista de 40 anos informou que recebeu a droga em Campo Grande (MS), sendo pago o valor de R$ 10 mil para carregar até Feira de Santana. Ele e o material apreendido foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil de Feira.

Da Redação Mais de 40 kg de cocaína são encontrados em porta-malas de carro na BR-116

adblock ativo