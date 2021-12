Mais de 4 mil PMs vão fazer segurança no Enem

A segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia será feita por 4.258 policiais militares nos dias 24 e 25 de outubro. Os PMs serão distribuídos nos 1.441 locais de prova do estado e nos seus principais acessos, além de intensificação das ações ostensivas nos pontos e estações de ônibus.

O efetivo atuará em patrulhamento motorizado (carros e motos) e em duplas a pé em Salvador, Região Metropolitana e nos comandos regionais Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudoeste e Chapada.

A atuação envolve ainda escoltas das provas do Aeroporto Internacional de Salvador até as 56 unidades distribuidoras dos Correios. O mesmo processo ocorrerá após o término do exame, totalizando 511 escoltas.

