Mais de 30 pessoas são presas na Micareta de Feira através do reconhecimento facial

O Sistema de Reconhecimento Facial contribuiu com as prisões de 33 suspeitos durante os quatro dias do Micareta de Feira. Os dados foram apresentados na manhã desta segunda-feira, 29, no auditório do Presídio de Feira de Santana.

Dentre os suspeitos estão pessoas com mandados por homicídio e tráfico de drogas. Mais de 1,3 milhões de foliões tiveram os rostos capturados pela nova tecnologia, o que gerou 903 alertas para as unidades policiais instaladas nos trajetos, resultando no cumprimento de 18 mandados e na captura de 14 pessoas por descumprimento de prisão domiciliar e de uma pessoa condenada.

Em comparação ao ano anterior

A produtividade policial triplicou na edição deste ano, quando 505 pessoas foram conduzidas, enquanto em 2018, o número não passou de 176.

No total, 35 mandados de prisão foram cumpridos, sendo 33 através da utilização da tecnologia e dois por meio da identificação feita por policiais. Também houve 11 prisões em flagrante e a apreensão de uma arma.

O número de lesões corporais teve diminuição de 18 casos do ano passado, para 8 este ano.

O Departamento de Polícia Técnica atuou na festa com a realização de 201 laudos de entorpecentes (maconha, cocaína e inalantes), 11 exames de lesão corporal e 48 corpo de delito de custodiado.

Já o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a 82 ocorrências, sendo 77 associadas a pré-hospitalar, uma de incêndio e quatro ligadas a diferentes situações.

