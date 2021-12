Mais de 30 celulares são recuperados em festa

Através do localizador de um smartphone, equipes da Rondesp chegaram a três homens, no bairro de Nazaré. Com eles foram recuperados 34 aparelhos furtados em festa, todos da marca Apple. O flagrante aconteceu na tarde deste domingo, 27.

O sinal de GPS de um celular furtado durante evento na Arena Fonte Nova, ajudou a polícia na desarticulação de uma quadrilha especializada em subtrair os aparelhos em grandes eventos. O trio e os celulares foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil, localizada na região do Shopping da Bahia.

"Pela quantidade de aparelhos chegamos a uma quadrilha especializada em furtos durante grandes eventos. Infelizmente esse tipo de ação é motivada por outras pessoas que compram esses celulares de segunda mão, por preços mais baratos do que na loja", afirmou o coronel Nílton Cezar Machado.

Violência

Além dos furtos, o final de semana de 27 e 28 de outubro apresentou oito óbitos e um atentado contra a vida. Dos oito, cinco não tiveram a identidade confirmada e este balanço inclui também a morte de Adilson Oliveira da Silva Filho, de 22 anos, na saída do evento onde foram furtados os aparelhos celulares.

