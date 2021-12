Mais de 3 toneladas de dinamite são apreendidas em Valente

Mais de três toneladas de dinamite foram apreendidas na tarde de quarta-feira, 15, na cidade de Valente (distante a 238 km de Salvador). Segundo a Polícia Civil, essa foi a maior apreensão de explosivos na Bahia em 2015.

De acordo com o delegado regional de Serrinha, Mozart de Oliveira, 1.150 kg foram localizados, após denúncia anônima, por Policiais Militares de Valente em um caminhão. Suspeitos transferiam a carga de uma caminhonete para o veículo. Outras duas toneladas estavam estocados em um galpão.

"Descobrimos que tinha mais duas toneladas de dinamite em um galpão que está sob a responsabilidade do presidente da Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Itapicuru, Manoel Messias, que está sendo procurado pela polícia", disse o delegado.

Na ação da polícia, foram presos Joseilton de Oliveira, Luiz André de Oliveira e Fabrício Azevedo. Eles seguiram para o presídio de Feira de Santana (a 109 km da capital) e estão á disposição da Justiça.

Os explosivos aprendidos foram armazenadas nesta quinta, 16, em um galpão com ar refrigerado na cidade de Serrinha (a 173 km de Salvador), sob a orientação do Exército Brasileiro, e deverá ser transferido nos próximos dias para um lugar mais seguro, onde vão permanecer até que a Justiça autorize a sua detonação.

