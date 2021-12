Mais de 27 mil motoristas tiveram a CNH suspensas na Bahia

Mais de 27 mil condutores tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa porque receberam mais de 20 pontos em multas. A punição varia entre um e dois meses.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), os motoristas serão notificados pelos Correios. A lista com os nomes dos condutores também está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ainda cabe recurso, o que deve ser feito na Junta Administrativa de Infrações (Jari), no prazo de 30 dias. Quem não realizar o procedimento, deve entregar a habilitação ao Detran. Caso contrário, pode receber uma punição maior. O Código de Trânsito prevê, inclusive, detenção de seis meses a um ano, nestes casos.

Quem tem a CNH suspensa, precisa passar por um curso de reciclagem em autoescola e realizar um teste de legislação.

adblock ativo