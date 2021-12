Mais de 250 guias recepcionam turistas estrangeiros em todo estado

O carnaval baiano contará com a atuação de 254 profissionais habilitados para fornecer informações turísticas e apoio aos órgãos da gestão estadual no atendimento aos foliões que irão aproveitar a festa momesca na Bahia. Os guias de turismo participaram de dois dias de capacitação realizada no Museu de Arte da Bahia. O treinamento do Projeto Guias e Monitores, iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), será finalizado nesta terça-feira, 18.

Os profissionais são preparados para realizar o atendimento ao visitante em importantes destinos turísticos na Bahia, a exemplo de Praia do Forte, Salvador, Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo e Mar Grande.

Segundo a coordenadora do projeto, Eloísa Caldeira, os guias de turismo estão aptos a esclarecer dúvidas em até dez idiomas, incluindo a língua brasileira de sinais. “Esse ano chegamos a 16ª edição do projeto e em parceria com diversas secretarias alinhamos para que os monitores sejam multiplicadores das campanhas do governo, como a ‘Respeita as Mina’, combate ao racismo, exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outras. Também preparamos os guias sobre a zona turística baiana, já que muitos chegam por Salvador e querem conhecer outros lugares”.

As informações sobre os circuitos da festa em Salvador, bem como, sobre compra de abadás e camarotes também podem ser fornecidas pela equipe, além dos serviços nas mais diversas áreas. Ainda de acordo com Eloísa, existe um sistema de call center que pode ser utilizado pelos órgãos do Estado, a exemplo de polícia, que precise atender um turista em outra língua e não disponha de um agente que domine o idioma. Os guias estão aptos para atender os turistas nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, yorubá, norueguês, japonês e mandarim.

Na capital baiana, os guias estarão presentes nos portões de entrada (aeroporto, estação rodoviária, porto, terminal náutico e ferry boat), nos três circuitos do carnaval, além de pontos turísticos e hotéis.

