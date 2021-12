Mais de 25 quilos de cocaína são apreendidos na BR-116

Francisco Silézio Porfírio Souto, 37 anos, foi detido na noite desta quinta-feira, 13, com cerca de 25,15 quilos de cocaína. A apreensão foi feita durante uma fiscalização no km 677 da BR-116, na cidade de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga embalada em tabletes foi encontrada dentro de um compartimento secreto localizado na tampa do porta-malas do carro.

O condutor do veículo Kia/ Cerato, que aparentava nervosismo, de acordo com os policiais, alegou que recebeu o carro em Toledo (PR) e que deveria entregar a droga na cidade de Feira de Santana, mas que desconhecia a identidade do receptor.

O homem foi encaminhado à delegacia de Jequié, assim como o material apreendido.

