Mais de 25 mil pés de maconha são destruídos em Ipiaú

Mais de 25 mil pés de maconha foram destruídos numa fazenda localizada na zona rural de Ipiaú (distante a 357 km de Salvador) durante uma operação da Polícia Civil, informou, nesta quinta-feira, 25, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A operação, que ocorreu de forma simultânea em outros cinco municípios do interior baiano, resultou ainda em apreensões de armas e prisões de 14 traficantes nas últimas 48 horas.

A plantação de maconha foi encontrada por investigadores da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Jequié) na Fazenda São Roque. A maior parte da erva foi incinerada no local. Outra quantidade foi levada como amostra para a delegacia territorial de Ipiaú.

Surpreendidos, Gílson Bispo dos Santos, 23 anos, Eduardo Santos Silva, 18, e José Ricardo dos Santos Pedral, 19 anos, foram autuados em flagrante. Os agentes também encontraram com eles um revólver calibre 32, duas espingardas de fabricação caseira e uma balança.

Outras cidades

Em Juazeiro, a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior desativou, no final da manhã de quarta-feira, 24, um ponto de tráfico, no bairro Tabuleiro. Segundo a polícia, no local havia 3,5 quilos de pasta-base de cocaína e 100 gramas de crack. Uma garota de 16 anos, companheira de uma traficante de prenome Bianca, apontada como a responsável pela boca de fumo, e que ocupava o imóvel, foi apreendida.

Na localidade de Guaibim, houve a apreensão de 1,3 quilo de cocaína, por policiais da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Valença). A droga foi encontrada com o traficante Cristiano Oliveira Silva.

Mais de 300 gramas da mesma droga também foram apreendidos, por investigadores da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Jacobina), que deflagraram operações nas cidades de Várzea da Rocha e Mairi. Seis pessoas, envolvidas com o tráfico de drogas e em roubos de carga e casas lotéricas na região, foram capturadas. Conforme a polícia, a droga seria entregue a comparsas custodiados no Presídio de Serrinha.

Policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior também encontraram drogas em Santo Antônio de Jesus. Segundo a polícia, 150 gramas de cocaína e um revólver calibre 38 municiado e com numeração raspada foram achados numa casa na Rua Bom Pastor. A polícia informou que a casa estava sendo ocupada pelo traficante Caio César de Jesus Santos.

De acordo com os investigadores, a droga e a arma pertenciam a Tiago Santos Arouca, que conseguiu escapar ao cerco policial, pulando quintais de imóveis vizinhos. Alfredo Santos Pereira Neto, primo de Caio e componente da mesma quadrilha, também foi preso.

Já na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), drogas foram encontradas em um posto de lavagem de veículos, no bairro Cidade Nova. Uma equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes local apreendeu 268 papelotes de maconha, prontos para venda. Helenildes Carvalho Pinheiro, 37 anos, administradora do posto, e o funcionário Élton Caio Portugal Amaral, 21, foram autuados por tráfico.

adblock ativo