Mais de 22 mil professores estaduais são contemplados progressão de carreira

Mais de 22 mil educadores da rede estadual de ensino são contemplados com progressão nos graus da carreira. O anúncio foi nesta segunda-feira, 20, pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação. A mudança também foi publicada no Diário Oficial deste sábado, 18.

Ao todo, serão beneficiados 22.763 professores e coordenadores pedagógicos que concluíram o curso on-line “Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais”, ofertado na modalidade à distância no ambiente virtual da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Com a promoção no grau da carreira do magistério, os educadores tiveram um ganho real de 14% no vencimento básico, divididos entre os anos de 2018 e 2019, sendo que 6% da promoção foram antecipados pela inscrição do modulo II, em setembro de 2018.

Também foi anunciado a mudança de padrão por conclusão de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) de 754 educadores, sendo 731 professores e de 23 coordenadores pedagógicos.

