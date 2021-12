Mais de 22 mil peças de roupas sem nota fiscal são apreendidas na BR-116

Mais de 22 mil peças de roupas transportadas de forma ilegal são apreendidas durante fiscalização de rotina na BR-116, em Jequié (distante 358 km de Salvador), na tarde de sexta-feira, 21. A mercadoria foi encontrada sem nota fiscal e escondida em carga de sal.

O caminhão, que leva a carga de 22.164 unidades de vestuário, foi parado no Km 677 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de 34 anos confessou não possuir o documento fiscal da mercadoria.

O homem transportava as roupas de Santa Cruz de Capibaribe, em Pernambuco, e tinha intenção de levar até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele receberia R$3 mil pelo serviço.

adblock ativo