Mais de 21 mil policiais são premiados por redução de crimes na Bahia

As unidades policiais da Bahia que reduziram o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no segundo semestre de 2017 vão receber o Prêmio por Desempenho Policial, no valor total de R$ 30 milhões, distribuído pelo Governo do Estado. A medida é válida para as equipes das polícias Civil, Militar e Técnica que alcançaram a meta de 6% na redução destes crimes.

A lista com os contemplados foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 21. São mais de 21 mil profissionais da segurança pública que receberão o pagamento em abril.

O prêmio foi criado em 2013, como forma de reconhecer o trabalho dos agentes na diminuição dos índices de violência. Durante o período analisado, houve uma redução de 8% nos CVLIs, o que representa a preservação de 270 vidas.

