Mais de 200 quilos de entorpecentes são incinerados em Vitória da Conquista

Cerca de 230 quilos de maconha, crack e cocaína foram queimados nesta quinta, 23, em Vitória da Conquista. O conjunto das drogas é resultado de apreensões pelas equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da cidade.

A unidade, que é subordinada do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), contou com a presença de representantes do Ministério Público (MP) local. A destruição das drogas foi autorizada pela justiça.

As apreensões resultaram em investigações policias instauradas na DTE local, com indiciamento de traficantes e prisões preventivas solicitadas à Justiça.

